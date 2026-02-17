Al Goldoni Pierfrancesco Favino dirige Anna Ferzetti in People Places & Things

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In People, Places & Things, testo di Duncan Macmillan, Anna Ferzetti diretta da Pierfrancesco Favino mette in scena cosa accade quando non ci si riconosce più: lo spettacolo arriva al Teatro Goldoni di Venezia il 20 febbraio e prosegue in replica fino al 22 febbraio. L’incontro “A scena aperta” tra il pubblico e gli interpreti, inoltre, si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17.00 presso l’Ateneo Veneto (Campo San Fantin 1897). Dopo la magistrale interpretazione nel film La Grazia di Sorrentino, Anna Ferzetti torna a teatro per vestire i panni di Emma.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Anna Ferzetti, chi sono il compagno Pierfrancesco Favino e le figlie Greta e LeaAnna Ferzetti è diventata protagonista di una storia di lunga data con Pierfrancesco Favino, con cui sta insieme da più di vent'anni, e con le loro due figlie, Greta e Lea.

Leggi anche: Prima della Scala, pagelle look: Pierfrancesco Favino e Ferzetti in Armani (9,5), Mahmood borchiato (8), Enzo Miccio in bianco (7,5)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.