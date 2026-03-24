Una mattina come tutte le altre si è trasformata in un episodio di panico in strada. Un bambino, figlio di un’attrice italiana, si trovava in strada quando si è verificato un incidente improvviso. La scena si è svolta velocemente, con i presenti che hanno assistito a un momento di grande tensione. Nessun dettaglio sulle cause o sulle conseguenze dell’evento è stato ancora comunicato.

Una scena quotidiana, una mattina come tante e poi, all’improvviso, il panico. Quello che doveva essere un momento tranquillo si è trasformato in pochi secondi in un episodio che ha lasciato senza fiato. A raccontarlo è una nota attrice italiana, visibilmente scossa, che ha deciso di condividere tutto sui social, accendendo i riflettori su un tema che riguarda tutti: la sicurezza in strada. È stata Micol Olivieri a raccontare quanto accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L’attrice e influencer ha descritto attimi di puro terrore vissuti davanti alla propria abitazione a Roma. « Mi si è gelato il sangue », ha dichiarato, spiegando che il figlio più piccolo, Samuel, stava per attraversare la strada proprio nel momento in cui una macchina è sopraggiunta a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paura in strada per il figlio dell’attrice italiana: cos’è successo

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