Patriot e Thaad non bastano per tutti Ma la Corea del Sud ha la soluzione

L’attuale crisi nel Medio Oriente ha mostrato che, in uno scenario di conflitti a logica di guerra di posizione, la quantità di risorse disponibili diventa un fattore cruciale. La Corea del Sud, di fronte a questa realtà, sta cercando soluzioni alternative rispetto ai sistemi di difesa come Patriot e Thaad, riconoscendo che questi strumenti non sono sufficienti per coprire tutte le esigenze.

Una delle lezioni principali che fornisce l’attuale crisi mediorientale, confermando una dinamica in realtà già divenuta evidente nel conflitto in Ucraina, è che nello stand-off warfare odierno l’aspetto quantitativo è sempre più rilevante. L’utilizzo di sistemi a basso costo e di facile produzione, di cui lo Shahed-136 iraniano è forse l’emblema nell’immaginario collettivo tanto quanto l’Ak-47 lo è per le armi da fanteria, mira a saturare le difese aeree avversarie, facilitando così la penetrazione di vettori ben più importanti come quelli missilistici, per contrastare i quali sono necessari specifici sistemi di difesa. Tra questi quello più famoso e “rinomato” è senza dubbio lo statunitense Patriot. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Patriot e Thaad non bastano per tutti. Ma la Corea del Sud ha la soluzione Articoli correlati Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedereNel caso in cui l’operazione contro l’Iran dovesse protrarsi, Washington valuta di trasferire sistemi antimissile Patriot e Thaad dalla Corea del Sud... Thaad, il sistema antimissile Usa dalla Corea del Sud al Medio Oriente? I timori di SeulGli Stati Uniti starebbero preparando il trasferimento di intercettori del sistema di difesa antimissile Thaad dalla Corea del Sud verso il Medio... Una raccolta di contenuti su Patriot e Thaad non bastano per tutti... Temi più discussi: Gli USA spostano nel Golfo il THAAD schierato in Corea del Sud: anche Israele a corto di missili; Guerra Iran, gli Emirati Arabi Uniti hanno impiegato 40 anni per costruire il loro sistema di difesa anti-Teheran; Golfo Persico: il THAAD nell'area. Israele sotto pressione. La guerra consuma gli scudi prima ancora delle spade; Taiwan sotto pressione: la finestra strategica che può riattivare il domino del Rimland. Gli Stati Uniti trasferiscono sistemi Patriot e THAAD dalla Corea del Sud al Medio OrienteGli Stati Uniti hanno iniziato il trasferimento di sistemi di difesa antimissile dalla Corea del Sud al Medio Oriente, nel mezzo dell’aumento delle tensioni nella regione. Il movimento coinvolge batte ... msn.com Corea del Nord: 10 missili balistici lanciati durante le esercitazioni tra Usa e Corea del SudCorea del Nord: 10 missili balistici lanciati durante le esercitazioni tra Usa e Corea del Sud Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com Kim Jong-un definisce formalmente la Corea del Sud “Stato più ostile” x.com In Corea del Sud il won registra il peggior rapporto con il dollaro degli ultimi 17 anni - facebook.com facebook