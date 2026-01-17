Emergenza donazioni sangue al Policlinico di Milano | Situazione critica cure e interventi a rischio
Il Policlinico di Milano segnala una grave carenza di sangue, con conseguenze sulla possibilità di garantire cure e interventi. Gli Amici Donatori di Sangue dell’ospedale invitano alla solidarietà, sottolineando l’importanza di donare per sostenere la salute dei pazienti. La situazione richiede un impegno collettivo per affrontare l’emergenza e assicurare le necessità di trattamento.
L'appello degli Amici Donatori di Sangue dell'ospedale Policlinico di Milano. "Ci troviamo ad affrontare una grave emergenza legata alla carenza di sangue, è importante donare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
