Emergenza donazioni sangue al Policlinico di Milano | Situazione critica cure e interventi a rischio

Il Policlinico di Milano segnala una grave carenza di sangue, con conseguenze sulla possibilità di garantire cure e interventi. Gli Amici Donatori di Sangue dell’ospedale invitano alla solidarietà, sottolineando l’importanza di donare per sostenere la salute dei pazienti. La situazione richiede un impegno collettivo per affrontare l’emergenza e assicurare le necessità di trattamento.

Emergenza sangue. A Milano tra i donatori anche il Rettore della Statale e il presidente del Policlinico - Dopo il dg, Simona Giroldi, e il direttore sanitario, Laura Chiappa, sono stati in molti a recarsi al Centro Trasfusionale del Policlinico per dare il proprio contributo. quotidianosanita.it

Emergenza sangue. Appello del Policlinico di Milano alla donazione. E la Dg dà l’esempio - In prima linea per fronteggiare la “cronica” carenza, il direttore generale Simona Giroldi e il direttore sanitario Laura Chiappa si sono sottoposte alla donazione di sangue. quotidianosanita.it

La felicità che nasce dal donare Primo weekend di donazione del 2026: grazie a tutti! 39 donazioni di sangue, con ben 5 nuovi donatori Abbiamo iniziato l’anno rispondendo a un’emergenza sangue, garantendo a livello provinciale interventi chirurgic - facebook.com facebook

