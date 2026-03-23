Roma, 23 mar. (AdnkronosLabitalia) - Sulla scia della Giornata Internazionale della Donna, Rai celebra il suo impegno per una corretta e paritaria rappresentazione della figura femminile, promuovendo la firma del protocollo di intesa 'No Women No Panel-Senza Donne Non se ne parla' con Regione Lazio e le sei Università statali della regione: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Foro Italico, Tuscia e Cassino. Oggi presso la Sala Tevere della Presidenza della Giunta regionale, la solenne sottoscrizione del documento, valoriale e concreto a un tempo: le istituzioni firmatarie si impegnano infatti non solo a garantire l'equilibrio di genere in convegni, seminari e talk, ma anche a effettuare il monitoraggio delle buone pratiche, validato dall'analisi socio-statistica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pari opportunità, Regione Lazio e 6 università con Rai per 'No women no panel'

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