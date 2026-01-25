Dopo un decennio senza grandi risultati in Italia, a Londra ho realizzato obiettivi importanti: ho comprato casa, cresciuto due figli e trovato un buon lavoro. Il mercato del lavoro britannico è più dinamico e offre maggiori opportunità, sebbene la Brexit abbia portato a qualche cambiamento, incluso un lieve calo degli stipendi. Rispetto all’Italia, questa realtà si distingue per stabilità e possibilità di crescita.

"Qui se vuoi lavorare troverai sempre un posto con facilità. Certo, con la Brexit qualcosa è cambiato, c'è stata un po' di flessione con gli stipendi, che rimangono superiori di almeno un terzo rispetto l'Italia, ma la dinamicità del mercato del lavoro non è comparabile con il nostro, dove tutto è immobile o lo sfruttamento è dietro l'angolo". Marco Perriccioli, 45 anni, napoletano, lavora nelle risorse umane a Londra, dove vive dal 2015. "In dieci anni di lavoro in Italia non ho concluso nulla, in dieci anni a Londra ho comprato casa, ho fatto due figli e ho un lavoro che mi piace. Qui c'è una vera concorrenza al rialzo nel mercato del lavoro e se ti impegni portando a casa i risultati l'azienda te lo riconosce", osserva, tracciando il bilancio di una parte della sua vita che, dopo aspettative deluse e frustrazioni, lo ha portato lontano dal suo Paese.

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia in dieci anni non ho concluso nulla. Qui a Londra ho comprato casa, fatto due figli e ho un bel lavoro”

Conte: «Chivu? Io non ho detto nulla, ho fatto complimenti e ho ricordato la storia. In Inghilterra non accadeva»In vista della partita di domenica tra Inter e avversaria, Antonio Conte commenta le dichiarazioni di Cristian Chivu, precisando di aver semplicemente fatto complimenti e richiamato la storia, senza esprimere giudizi sui favoriti.

Argomenti discussi: Imprenditori del web. In In dieci anni in Italia il numero di influencer e videomaker è esploso; Salari, in dieci anni sono saliti meno dell'inflazione: gli italiani che lavorano all'estero guadagnano il triplo; A Roma i numeri dell’industria farmaceutica made in Italy: ricavi +12%; World Pizza Day, in Italia 7 pizze su 10 sono a base pomodoro.

Ferrero cresce ancora in Italia con Nutella: ricavi a 1,85 miliardi (+1,8%). In dieci anni investiti 1,4 miliardi negli impiantiFerrero conquista quote di mercato grazie alla Nutella, ma il rincaro di energia e materie prime frena l’utile a 51,7 milioni (-10,5%). In dieci anni 1,4 miliardi di investimenti nei quattro ... milanofinanza.it

Suicidio materno: in Italia, in dieci anni, sono morte oltre 770 neomamme. Il 42 percento dei decessi poteva essere evitatoLa percentuale ha suscitato impressione anche in Serena Donati, direttrice del reparto di salute della donna e dell’età evolutiva all’Istituto Superiore di Sanità. Il Francia il 16% delle morti della ... corriere.it

Luigi Bobba: «dieci anni di riforma del Terzo settore per un’Italia più solidale» «Siamo quasi a dieci anni dalla riforma del Terzo settore: un cambiamento epocale che ha dato nuova linfa a oltre 140mila realtà tra associazioni di volontariato, promozione social - facebook.com facebook

Dieci anni di #Erasmus+ #VET Italia! +3.400 progetti finanziati più opportunità attivate 148.000 discenti e professionisti coinvolti più esperienza di mobilità e #formazione. Leggi di più: shorturl.at/8JtPe @AgenziaGioventu @ErasmusPlusInd x.com