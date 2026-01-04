Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1 granata irriconoscibili | male Donnarumma si salva solo Achik

La partita tra Siracusa e Salernitana si è conclusa con il risultato di 3-1, evidenziando una prestazione deludente dei granata. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà, con un Donnarumma sotto tono e Achik tra i pochi a salvarsi. Questa sconfitta rappresenta un'occasione persa per avvicinarsi ai vertici della classifica, in un momento di criticità per la formazione campana.

Una Salernitana senza anima: occasione sprecata e segnali allarmanti. La Salernitana fallisce clamorosamente una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta con il Catania fermato sul pari dal Foggia (in attesa di Benevento-Crotone). I granata avevano l’opportunità di accorciare in classifica, ma a Siracusa va in scena una delle prestazioni più brutte e preoccupanti della stagione. Finisce 3-1 per i siciliani, un risultato che non ammette alibi e che apre interrogativi pesanti sul progetto tecnico. Partenza da incubo, le decisione di Ubaldi fanno discutere. L’avvio è da incubo: dopo appena due minuti Di Paolo approfitta di una difesa molle e porta avanti il Siracusa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1, granata irriconoscibili: male Donnarumma, si salva solo Achik Leggi anche: Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1, granata irriconoscibili: male di Donnarumma, si salva solo Achik Leggi anche: Pagelle Picerno-Salernitana 1-2: rimonta al 97’, Longobardi eroe e Raffaele salva la panchina, super Achik La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salernitana, si riparte dal 4-2-3-1? Col Siracusa idea Capomaggio sottopunta e Carriero dal 1; Siracusa-Salernitana, i convocati di Raffaele: quattro assenze pesanti; Salernitana, Raffaele ritrova Ferrari per Siracusa: il Loco vuole trascinare i granata. Pagelle Salernitana dopo il flop di Siracusa: male tutti i nuovi. Villa horror, si salva solo Achik - 1 al termine di una gara che ha messo in evidenza limiti strutturali, fragilità difensive e scelte t ... salernonotizie.it

