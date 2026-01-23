Orrore a Salerno educatore 35enne abusava dei minori a lui affidati e filmava le violenze sessuali arrestato

A Salerno, un educatore di 35 anni è stato arrestato in seguito a una denuncia di una minore, accusato di aver abusato dei minori affidatigli e di aver filmato le violenze. L’indagine, condotta dalle autorità, ha portato alla sua detenzione per sospette responsabilità in reati di natura sessuale e produzione di materiale pedopornografico.

Un arresto per violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile: questo il risultato di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno. L'intervento è stato eseguito nei confronti di un uomo di 35 anni, domiciliato nella stessa provincia, dopo che una minore di 16 anni ha denunciato abusi subiti. L'indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica locale, portando al sequestro di dispositivi informatici e alla scoperta di numerose immagini illecite. La denuncia di una minore a Salerno L'inchiesta ha preso il via grazie alla denuncia presentata da una ragazza di 16 anni.

