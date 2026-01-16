Truffe online attenzione ai messaggi su Whatsapp | Mi servono urgentemente i soldi…

Da dailynews24.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia postale segnala un aumento di truffe online tramite WhatsApp, in cui i criminali inviano messaggi fingendo emergenze o problemi improvvisi. Questi messaggi spesso richiedono denaro con urgenza, mettendo a rischio gli utenti. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste di denaro sospette, verificando sempre l’identità del mittente prima di procedere.

La polizia postale ha voluto mettere in allerta dalle nuove truffe online che stanno spopolando. I malintenzionati utilizzerebbero Whatsapp, mandando messaggi fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso, a cui segue una richiesta di denaro. “Mi servono urgentemente i soldi.” –  “I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi . L'articolo Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi.”. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: Truffe telefoniche e online in Emilia Romagna: dalle chat su WhatsApp ai vocali "deepfake", come riconoscerle

Leggi anche: Nuova truffa su WhatsApp: i falsi messaggi dei contatti in cui si chiedono soldi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Truffe online, Polizia postale: “Attenzione ai messaggi su Whastapp con richieste di denaro da contatti conosciuti”; Truffe online, occhio alle richieste di denaro da parte dei propri contatti WhatsApp: l'allarme della Polizia Postale; Truffe online, attenzione alle richieste di denaro su WhatsApp.

truffe online attenzione messaggiEcco le nuove truffe online che sembrano messaggi normali - Una guida pratica per difendersi da smishing, falsi reclutatori e frodi bancarie evolute nel 2026. veb.it

truffe online attenzione messaggi“Mamma sono rimasto al verde, riusciresti a darmi una mano?”: attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che ruba i soldi agli utenti. Ecco come funziona - Come riporta Il Corriere della Sera, le autorità hanno messo in guardia le persone dalle ... ilfattoquotidiano.it

truffe online attenzione messaggiTruffe online, occhio alle richieste di denaro da parte dei propri contatti WhatsApp: l'allarme della Polizia Postale - Il primo avviso del 2026 alla cittadinanza riguarda uno schema fraudolento particolarmente insidioso. msn.com

Questa truffa della BARCA GRATUITA è appena stata SVELATA

Video Questa truffa della BARCA GRATUITA è appena stata SVELATA

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.