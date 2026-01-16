Truffe online attenzione ai messaggi su Whatsapp | Mi servono urgentemente i soldi…
La polizia postale segnala un aumento di truffe online tramite WhatsApp, in cui i criminali inviano messaggi fingendo emergenze o problemi improvvisi. Questi messaggi spesso richiedono denaro con urgenza, mettendo a rischio gli utenti. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste di denaro sospette, verificando sempre l’identità del mittente prima di procedere.
La polizia postale ha voluto mettere in allerta dalle nuove truffe online che stanno spopolando. I malintenzionati utilizzerebbero Whatsapp, mandando messaggi fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso, a cui segue una richiesta di denaro. “Mi servono urgentemente i soldi.” – “I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi . L'articolo Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi.”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
