La serie Stranger Things si avvia alla conclusione con il volume 3 della quinta stagione, offrendo una conclusione soddisfacente e completa. Tutti i segreti sono stati svelati, le trame definite e i personaggi hanno trovato il loro ruolo definitivo. Tuttavia, alcuni aspetti e destini rimangono ancora in sospeso, lasciando i fan con domande aperte e riflessioni sul futuro di questa amata serie.

U n addio in grande stile, quello di Stranger Things 5 volume 3. Tutti i segreti sono stati rivelati, le trame allineate e ogni personaggio ha trovato il proprio posto nel mondo. Tra epiche battaglie e una quantità infinita di piani per sconfiggere Vecna, gli eroi di Hawkins subiscono delle dolorose perdite (anche se di una lascia aperte molte ipotesi). Dopo la mezza delusione della seconda parte, che ha ricevuto una valanga di critiche negative, l’ultimo capitolo si è rivelato un’avvincente avventura degna delle prime stagioni. Un happy end molto coerente con il genere sci-fi di appartenenza e un ritorno più marcato all’estetica anni Ottanta, musica compresa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La serie cult di Netflix si conclude in gloria ma lasciando i fan in sospeso riguardo a uno dei suoi protagonisti

