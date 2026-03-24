Si era fermato il 31 gennaio durante Napoli-Fiorentina, a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Giovanni Di Lorenzo è lontano dai campi di gioco da quasi due mesi, ma l’incubo potrebbe essere finito. Si era temuto il peggio, invece il difensore azzurro ha recuperato più in fretta possibile e dopo la sosta per le Nazionali potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte. Napoli-Milan, Di Lorenzo ci prova. Il Napoli ha consolidato il terzo posto in classifica e adesso non si guarda più le spalle. L’obiettivo, per il momento, è quel secondo posto che verrà conteso con il Milan. Subito dopo la sosta, nel giorno di Pasquetta, i ragazzi di Conte affronteranno proprio i rossoneri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità sulle condizioni di Di Lorenzo: svelata la data del rientro

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