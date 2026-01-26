Il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Milinkovic-Savic | ecco la data di rientro

Il Napoli ha diffuso il comunicato ufficiale sulle condizioni di Milinkovic-Savic, annunciando la data di rientro. Dopo l’intervento chirurgico di Neres, che lo terrà ai box per almeno due mesi, anche il portiere serbo dovrà affrontare un periodo di recupero. La squadra prosegue il percorso di rientro e si prepara ad affrontare le sfide future con nuove strategie.

Le cattive notizie sul fronte infortuni sembrano non smettere mai per il Napoli. In una giornata già segnata dall’intervento chirurgico di David Neres, che resterà lontano dai campi per almeno due mesi, si aggiunge anche lo stop di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, infatti, è stato costretto a fermarsi dopo il fastidio muscolare accusato nella giornata di sabato, problema che gli ha impedito di scendere in campo nella delicata sfida contro la Juventus, costringendolo alla panchina. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposto Milinkovic-Savic hanno chiarito l’entità del problema. Gli esami strumentali, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Napoli a causa di un risentimento muscolare.

Milinkovic-Savic si è infortunato, creando preoccupazioni in vista della partita di domani contro la Juventus.

