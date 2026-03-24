Nella mattina di oggi, un uomo è stato investito da uno scooter e poi è deceduto in ospedale. L'incidente è avvenuto a Napoli, dove l'uomo, che era docente universitario di Progettazione presso la facoltà di Architettura, era anche architetto e scrittore. L'intervento medico non è stato sufficiente a salvargli la vita.

L’architetto e scrittore Italo Ferraroieri sera è statoinvestito a Napoliedè morto stamattina all’alba di oggi in ospedale.Ferraro, docente universitario di Progettazione allafacoltà di Architettura della Federico II, eraautoredi diversi libri tra cui“Atlante storico di Napoli“, collana dedicata ai diversi quartieri della città e alla loro trasformazione urbanistica nei secoli. Ieri sera intorno alle 19.30, Ferraro sarebbestato investito da uno scootercondotto da una 27ennementre attraversava la strada in corso Vittorio Emanuele,non lontano dalla stazione della funicolare di Montesanto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, stando ai testimoni sul posto, i soccorsi sarebbero arrivati anche con circa 30 minuti di ritardo rispetto alla loro tempestiva chiamata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, Italo Ferraro investito e ucciso da uno scooter

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