Quali sono le probabilità di vincere un concorso pubblico con le regole del 2026
Il settore pubblico torna a riempire le aule dei concorsi. Secondo il ministero della Pubblica amministrazione, attualmente ci sono circa 700.000 candidati in corsa per 10.000 posti disponibili. Numeri che dimostrano come l’interesse verso i concorsi pubblici sia in crescita e che le probabilità di vincere siano concrete, anche con le regole del 2026.
Il settore pubblico è tornato ad attrarre masse di candidati come non accadeva da anni. Secondo il ministero della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a oggi per ogni 10mila posizioni i candidati sono circa 700mila. Tenendo conto di questi dati, è possibile procedere con una stima statistica di massima, per capire quali potrebbero essere effettivamente le probabilità di vincita di un concorso pubblico nel 2026. Quali sono le probabilità di essere assunti. Se a gennaio circa 700mila persone si sono candidate per 10mila posti, il rapporto è di 1 vincitore ogni 70 candidati, pari a una probabilità media di successo intorno all’ 1,4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Ministero Pubblica amministrazione
Cambiano le regole per le trasferte dei dipendenti. I pagamenti con carta, l’uso dell’auto personale, gli scontrini: quali sono le novità
Le nuove regole per le trasferte dei dipendenti cambiano tutto.
Partiti i saldi 2026 in Italia, ecco quali sono le regole del gioco: massima attenzione al prezzo pieno e ai fondi di magazzino
Sono iniziati ieri, sabato 3 gennaio 2026, i saldi in Italia, seguendo le indicazioni delle Regioni.
GARLASCO - Il Colpevole Più Probabile - Un Confronto delle prove e dei fatti
Ultime notizie su Ministero Pubblica amministrazione
Argomenti discussi: Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Freestyle, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano...; Sud Sudan, 450.000 bambini a rischio malnutrizione a causa delle violenze; Speed skating, orario e chi sono gli italiani in gara oggi. Dove vederla in tv e cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano...
Snowboard, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano CortinaDal 1998, inizialmente con le discipline halfpipe e slalom gigante. Nel 2002, lo slalom gigante è stato sostituito dallo slalom gigante parallelo. Lo snowboard cross è stato ... ilmessaggero.it
Ciao, a novembre mi piacerebbe fare un viaggio lungo che duri circa 3 settimane, secondo voi riesco a trovare altre persone che partecipino o le probabilità sono molto basse vorrei farlo con la fascia discovery 18-40. facebook
Le Olimpiadi di Milano Cortina sono un insulto all'intelligenza e un oltraggio ai tempi: contano solo i soldi, i benefici sono solo per i ricchi e per la gente comune aumenta il senso di esclusione Se siete ancora in preda all'emozione per la fastosità della serata i x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.