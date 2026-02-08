Quali sono le probabilità di vincere un concorso pubblico con le regole del 2026

Il settore pubblico torna a riempire le aule dei concorsi. Secondo il ministero della Pubblica amministrazione, attualmente ci sono circa 700.000 candidati in corsa per 10.000 posti disponibili. Numeri che dimostrano come l’interesse verso i concorsi pubblici sia in crescita e che le probabilità di vincere siano concrete, anche con le regole del 2026.

Il settore pubblico è tornato ad attrarre masse di candidati come non accadeva da anni. Secondo il ministero della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a oggi per ogni 10mila posizioni i candidati sono circa 700mila. Tenendo conto di questi dati, è possibile procedere con una stima statistica di massima, per capire quali potrebbero essere effettivamente le probabilità di vincita di un concorso pubblico nel 2026. Quali sono le probabilità di essere assunti. Se a gennaio circa 700mila persone si sono candidate per 10mila posti, il rapporto è di 1 vincitore ogni 70 candidati, pari a una probabilità media di successo intorno all’ 1,4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

