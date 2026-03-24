Mohammad Ghalibaf | chi è l’uomo che tratta con Trump la fine della guerra in Iran

Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf è l’uomo che tratta con Donald Trump sulla Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran. E il ponte con il presidente degli Stati Uniti è composto da Steve Witkoff e Jared Kushner. Mentre ci sarebbe stato anche un colloquio con Jd Vance a Islamabad. Quattro volte candidato alle presidenziali ma incapace di vincere, veterano della guerra con l’Iraq, 64 anni, nato a Mashhad, Ghalibaf è stato leader dell’aeronautica dei Pasdaran. Ha represso le proteste studentesche negli anni Novanta ed è stato sindaco di Teheran dal 2005 al 2017. Oggi gestisce il budget della guerra. Chi è l’uomo che negozia con Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Mohammad Ghalibaf

Temi più discussi: Chi è il negoziatore per l’Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf; Chi è Ghalibaf, l’eterno candidato che stavolta può prendersi il potere in Iran; Mohammad Bagher Ghalibaf, chi è il presidente del Parlamento iraniano che starebbe trattando con Trump (anche se ha smentito); Chi è Mohammad Ghalibaf, il capo del parlamento dell'Iran che potrebbe negoziare in segreto con gli Usa.

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