Mohammad Bagher Ghalibaf | chi è l’uomo dai mille volti che potrebbe mediare un accordo tra Usa e Iran

Nel 1997, Mohammad Bagher Ghalibaf fu nominato comandante dell’aeronautica dei Pasdaran dall’ayatollah Ali Khamenei, nonostante allora avesse poca esperienza nel settore aeronautico. Nel corso degli anni, Ghalibaf ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama politico e militare del paese, diventando una figura chiave in possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse posizioni di potere, rendendolo un personaggio di notevole influenza.

Nel 1997 Mohammad Bagher Ghalibaf non sapeva quasi nulla di aerei. Eppure l’ayatollah Ali Khamenei lo nominò comandante dell’aeronautica dei Pasdaran. Poche settimane dopo, alla sua prima riunione di comando dell’Aviazione dei Pasdaran, non capì praticamente nulla di quello che i suoi ufficiali si dicevano. Allora si alzò, salutò i presenti con una benedizione religiosa e se ne andò senza proferire parola. Da quel giorno e per anni, ogni notte dalle tre alle otto del mattino, si mise a studiare e a imparare tutto il possibile, fino a ottenere il brevetto di volo. Qualche anno dopo diventerà pilota certificato di Airbus A300 e A320. Quindi, anche durante il suo mandato di sindaco di Teheran, volerà persino per la compagnia di bandiera Iran Air, naturalmente stipendiato dallo Stato, nonostante la legge iraniana lo vieti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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