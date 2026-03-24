Un lutto ha coinvolto Mauro Corona e la comunità di Erto, con lo scrittore e alpinista che ha annunciato sui social la scomparsa di una persona molto nota nel paese. Corona ha pubblicato un messaggio di cordoglio e ricordo, condividendo il suo dolore con amici e conoscenti. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza tra le persone che lo seguono e la comunità locale.

Un lutto ha colpito Mauro Corona e la comunità di Erto. Lo scrittore e alpinista, noto anche per la sua presenza televisiva, ha comunicato sui social la scomparsa di una persona molto conosciuta nel paese, condividendo un messaggio di cordoglio e ricordo. Nel post, pubblicato con uno sfondo nero, Corona ha dato notizia della morte di Salvatore Guarracino, figura legata da decenni alla vita quotidiana del territorio. Il messaggio richiama sia la dimensione pubblica della perdita sia il legame personale con la persona scomparsa. “Ci mancherai”: le parole di Mauro Corona. Nel suo annuncio, Mauro Corona ha scritto: “ È scomparso a 69 anni, Salvatore Guarracino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi mancherai”. Lutto per Mauro Corona: il triste annuncio

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