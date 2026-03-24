Mi mancherai Lutto per Mauro Corona il suo triste annuncio

Un nuovo momento di dolore ha colpito Mauro Corona, volto noto della televisione italiana e figura profondamente legata alla sua terra. L’alpinista e scrittore, da anni apprezzato dal pubblico per la sua autenticità e per i racconti intensi della propria vita, ha condiviso nelle ultime ore una notizia che riguarda non solo la sua sfera personale, ma un’intera comunità. Corona, presenza fissa nel programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, ha scelto i social per comunicare il lutto che ha colpito il paese di Erto, luogo in cui vive e che spesso è stato al centro delle sue storie e riflessioni. Un messaggio semplice, accompagnato da uno sfondo nero, ha segnato il tono di una perdita sentita e condivisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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