Napoli due nuovi nomi per l’attacco! Manna ha già un piano per l’estate i dettagli

Il Napoli ha scelto due nuovi attaccanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Manna, il ds del club, sta già lavorando a un piano dettagliato per l’estate, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e migliorare le performance in campionato. Questa mossa arriva dopo le recenti uscite di scena in Champions League e Coppa Italia, che hanno spinto il club a puntare con decisione sui nuovi acquisti.

Archiviata la doppia eliminazione, prima in Champions League poi in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si concentra sul campionato, dove è necessaria quanto meno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza azzurra, intanto, inizia a sondare il terreno in vista del prossimo calciomercato estivo: Manna ha segnato già due nomi sul taccuino. Napoli, rinforzi in attacco: Manna li ha sondati. Come fanno le grandi dirigenze, anche il Napoli inizia a guardarsi intorno e a portarsi avanti con il lavoro. La prossima estate sarà molto importante in ambito calciomercato, con qualche calciatore che potrebbe salutare facendo spazio a nuovi volti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, TMV: “Manna ha già preso contatti per l’estate”Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha già avviato i primi contatti per la prossima stagione estiva, anche se il mercato di gennaio è ancora aperto.

