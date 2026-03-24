Mense ospedaliere nel mirino dei Nas blitz dall' Agro al Cilento | raffica di sanzioni

I controlli proseguiranno per assicurare che il servizio di ristorazione per i pazienti rispetti i più alti standard di igiene e sicurezza previsti dalla normativa di settore I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno concluso un’ampia campagna di verifica denominata “Mense Ospedaliere”. L’attività, svoltasi tra i mesi di febbraio e marzo 2026, ha interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti. Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate non conformi (circa l’82% dei casi). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere: 18 non a norma tra Benevento, Avellino e SalernoTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal...

Salerno, controlli Nas in mense ospedaliere: 18 non a norma(LaPresse) I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mense ospedaliere

Mense ospedaliere nel mirino dei NAS: 18 irregolari su 22 in CampaniaLe verifiche dei carabinieri: elevate multe per 26mila euro tra Salerno, Avellino e Benevento ... msn.com

Mense ospedaliere da incubo: blitz dei Nas in Campania, bocciate 18 strutture su 22Ispezioni a tappeto tra Salerno, Avellino e Benevento. Tra ospedali pubblici e cliniche private riscontrate gravissime carenze igieniche: muffe, batteri sui vassoi, sporco incrostato e cucine non auto ... cronachedellacampania.it