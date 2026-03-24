AGI - A scrutinio ancora non concluso, con i dati che via via vengono aggiornati dal sito del Viminale ed è ormai certa la vittoria del No al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, con un' affluenza elevata, che sfiora il 60%, e una bocciatura della riforma del centrodestra che si attesta oltre il 53 per cento dei voti (contro poco più del 46 per cento di Sì, dato che si inverte nel voto degli italiani all'estero), è la stessa premier Giorgia Meloni a riconoscere la sconfitta del Sì. In un video pubblicato sui social, la presidente del Consiglio mette subito in chiaro: "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Andiamo avanti per onorare il mandato"

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