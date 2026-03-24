longiano celebra dante con la fondazione tito balestra

Domani sera, alle 21, la Fondazione Tito Balestra di Longiano propone ’Dantedì’, una serata speciale dedicata a Dante, articolata in tre momenti: l’inaugurazione della nuova sezione permanente della donazione Giuseppe Angelucci, i saluti istituzionali e l’evento culturale ’Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità’. La ricorrenza del Dantedì, associata all’inizio del viaggio nell’aldilà narrato nella Divina Commedia, diventa occasione per rafforzare il ruolo di Longiano nella valorizzazione della memoria dantesca in Romagna. Interverranno il sindaco di Longiano Mauro Graziano, il direttore della Fondazione, Flaminio Balestra, la presidente di Fidapa Bpw Cesena Malatesta, Maria Teresa Blokar, e Andrea Antonioli, presidente del Centro Studi Olim Flaminia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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