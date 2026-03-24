L’intimità artificiale può attendere | perché OpenAI ha rinviato la adult mode di ChatGPT

C’è un confine sottile – eppure sempre più instabile – tra innovazione tecnologica e sperimentazione sociale. È su quella linea che OpenAI si prepara a muoversi, salvo poi frenare all’ultimo istante. Il lancio della cosiddetta “ adult mode ” di ChatGPT, destinata ad aprire alle conversazioni erotiche tra utenti e intelligenza artificiale, è stato rinviato. Ufficialmente per nuove priorità di sviluppo e ulteriori rifiniture tecniche. Ma la decisione giunge dopo settimane di tensioni interne, allarmi degli esperti e dubbi sempre più manifesti sulla capacità dell’azienda di governare le conseguenze di ciò che sta per introdurre. Dalla mitologia all’algoritmo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sparatoria di massa in Canada, “indizi” lasciati su ChatGPT: perché OpenAI non ha avvisato la poliziaIl 10 febbraio 2026 la diciottenne Jesse Van Rootselaar ha ucciso 8 persone e si è suicidata, dando vita a una delle peggiori sparatorie di massa in...

Openai aggiorna il modello professionale di intelligenza artificiale a chatgpt-5.4nelle recenti evoluzioni di openai, si assiste a un aggiornamento mirato a ChatGPT per risolvere problemi complessi: nasce chatgpt-5.

Contenuti e approfondimenti su L'intimità artificiale può attendere...

Temi più discussi: Scontro Microsoft-OpenAI: che ci dice sul futuro dell’intelligenza artificiale; Microsoft, OpenAI e Amazon: si apre un nuovo fronte di scontro nel cloud AI; Perché Microsoft sta sbroccando contro OpenAI; Privacy, annullata la multa a OpenAi.

L'intelligenza artificiale può scatenare deliri psicotici?Alcuni pazienti arrivano dal medico convinti che ChatGPT sia senziente. Altri raccontano che l'intelligenza artificiale comunica loro verità segrete o che controlli i loro pensieri. Altri ancora sono ... gazzetta.it

OpenAI, raddoppio organico entro 2026 per competere con AI di Google e AnthropicDa 4500 a 8000 dipendenti entro la fine dell'anno. Le nuove assunzioni pianificate da OpenAI non riguardano un unico comparto aziendale, ma si distribuiscono in modo mirato tra aree considerate ... tg24.sky.it

Il drammaturgo attacca il CEO di OpenAI: "Hai consegnato tecnologia pericolosa al Dipartimento della Guerra" facebook

OpenAI vuole raddoppiare i suoi dipendenti x.com