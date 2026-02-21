Il 10 febbraio 2026, Jesse Van Rootselaar ha aperto il fuoco in un locale, causando la morte di otto persone prima di togliersi la vita. La ragazza ha lasciato indizi su ChatGPT, ma OpenAI non ha segnalato nulla alle autorità. Le autorità hanno trovato messaggi che suggerivano le intenzioni di Jesse, ma non sono stati presi provvedimenti tempestivi. La tragedia ha sollevato dubbi sulla gestione delle informazioni online.

Il 10 febbraio 2026 la diciottenne Jesse Van Rootselaar ha ucciso 8 persone e si è suicidata, dando vita a una delle peggiori sparatorie di massa in Canada. Ora è emerso che la giovane avesse fatto cenni di sparatorie e violenza armata nelle conversazioni su ChatGPT, ma OpenAI chiuse solo l'account e non contattò la polizia.

