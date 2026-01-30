Andrea Iervolino si difende dalle critiche della Maison sulla sua ultima pellicola. Il produttore italiano insiste sul diritto di raccontare le grandi icone, anche senza l’autorizzazione ufficiale. La questione divisione tra libertà creativa e diritti legali resta aperta.

Il produttore Andrea Iervolino affronta le critiche della Maison riguardanti la pellicola biografica non autorizzata sulla vita dello stilista. Il celebre produttore Andrea Iervolino risponde con fermezza alle recenti critiche nate intorno al film biografico sulla vita di Giorgio Armani. La Maison Armani ha preso le distanze dal progetto, dichiarando che lo stilista non ha mai autorizzato l'opera. Attraverso un comunicato ufficiale su Ciak, Iervolino difende la sua scelta e rivendica il potere del cinema di raccontare figure storiche che hanno influenzato la cultura moderna.

© Bollicinevip.com - Iervolino rivendica il diritto di raccontare le grandi icone

