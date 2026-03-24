Lecce abusi su una bimba di 8 anni | 71enne arrestato

A Lecce, un uomo di 71 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di otto anni. L'uomo si presentava come un 'santone', affermando di poter risolvere problemi di natura medica e sentimentale, ma si è rivelato coinvolto in comportamenti illeciti nei confronti della minore. Le indagini sono state avviate dopo le denunce presentate dalla famiglia della vittima.

Il 71enne arrestato per aver abusato di una bimba di otto anni si spacciava per ginecologo ma in realtà era una sorta di 'santone' che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli. L'indagine che ha portato al suo arresto e a quello della mamma della bambina è stata avviata dopo che il papà di un'altra minorenne, una 17enne, si è accorto dell'esistenza di una chat in cui il presunto guaritore più volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla., Il padre della 17enne ha così deciso di affrontare il santone con l'intento di farsi consegnare il cellulare contente le foto della figlia, riuscendo a impossessarsene dopo una colluttazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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