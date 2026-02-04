Salento chiudeva la figlia di 10 anni in uno sgabuzzino | la madre condannata a 7 anni per maltrattamenti e abusi sessuali

La madre di 52 anni è stata condannata a sette anni di carcere per aver tenuto la figlia di 10 anni rinchiusa in uno sgabuzzino. La decisione è arrivata oggi dal Tribunale di Lecce, che ha giudicato la donna colpevole di maltrattamenti e abusi sessuali. La vicenda è emersa dopo le indagini dei carabinieri, scattate dopo le segnalazioni di vicini preoccupati per i rumori provenienti dall’appartamento.

Chiudeva la figlia minore in uno sgabuzzino, madre condannata a 7 anni. Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha condannato una donna 52enne a sette anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La donna è stata ritenuta responsabile di vessazioni nei confronti della figlia che all'epoca dei fatti aveva dieci anni. Sarebbe stata la stessa ragazzina, durante la separazione dei genitori, a raccontare alla psicologa i comportamenti vessatori della madre, riferendo di come la donna spesso inasprisse i mezzi educativi, tirandole i capelli o chiudendola in uno sgabuzzino senza luce.

