nike air max day 2026 la guida per i veri appassionati di sneaker

Il Nike Air Max Day 2026 si avvicina, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti di sneaker. Questa giornata è dedicata alla celebrazione della tecnologia Air Max, che rappresenta un punto fermo nella storia delle scarpe da ginnastica. Durante l’evento, vengono presentate nuove versioni e modelli speciali, mentre i partecipanti si preparano a condividere la passione per le scarpe più iconiche di Nike.

Il Nike Air Max Day è probabilmente uno degli eventi più importanti dell’intero calendario sneaker. Un’intera giornata dedicata a celebrare la leggendaria tecnologia Air Max di Nike, è un po’ come il giorno delle scadenze, ma per chi è ossessionato dalle scarpe da ginnastica. Nel 1987, Tinker Hatfield – all'epoca un architetto che lavorava per Nike – si rese conto che poteva effettivamente trasporre le sue competenze ed esperienze dalla progettazione di edifici al design delle scarpe. Il risultato? La mitica Nike Air Max 1. Questa sneaker è considerata da molti una delle silhouette più iconiche di sempre. Così, nel 2014, quasi tre decenni dopo il suo grande debutto, il marchio con sede a Beaverton decise di celebrarla con il primo Nike Air Max Day di sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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