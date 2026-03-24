Una donna è stata arrestata a Savona con l’accusa di aver avvelenato lentamente la propria suocera, inserendo sostanze tossiche nel cibo. La vicenda ha suscitato shock tra la comunità locale, dopo che le autorità hanno scoperto le sostanze velenose nascoste nel pasto della vittima. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Un caso inquietante scuote la città di Savona, dove una donna è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della suocera, avvelenata lentamente con sostanze tossiche nascoste nel cibo. La protagonista della vicenda è una 48enne, ora sottoposta a misure cautelari su disposizione della procura. Per lei è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, oltre all’allontanamento dalla casa familiare e all’applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe cercato di uccidere la suocera in modo graduale, somministrandole nel tempo veleno per topi mescolato nei pasti quotidiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le ha messo del veleno proprio lì”. Follia in Italia, cos’ha fatto alla suocera: scoperta horror

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