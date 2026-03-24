Life&People.it Il cemento non dimentica, ma impara a parlare la lingua del velluto. Se per decenni abbiamo considerato il segno sui muri come un’interferenza, un disturbo della frequenza urbana o, nel migliore dei casi, un grido di protesta effimero, oggi assistiamo a una metamorfosi senza precedenti: la strada ha varcato la soglia delle istituzioni, non come ospite sgradito, ma come protagonista assoluto del mercato contemporaneo. La proliferazione di mostre street art nei musei più prestigiosi del mondo non è solo un’operazione commerciale, ma il segnale di una nuova maturità estetica e sociologica. La bomboletta spray ha smesso di essere unicamente un’arma di guerriglia visiva per diventare un pennello capace di dialogare con la storia dell’arte, ridefinendo il concetto stesso di “pubblico” e “privato”. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’arte dello strappo: come la street art ha conquistato musei e mercato globale

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