Memoria di una strage sui binari | Una ferita che rimane aperta

Il 7 gennaio 2005, alle 12:53, a Crevalcore, un tragico incidente sui binari provocò una grave tragedia. Questa memoria rappresenta una ferita ancora aperta, un ricordo che il tempo non riesce a cancellare. Analizzare quell’evento significa comprendere le sue implicazioni e mantenere vivo il ricordo di un momento che ha segnato molte vite.

Un dolore che il tempo non risce a lenire: erano le 12.53 del 7 gennaio 2005 quando, a Crevalcore, ci fu il boato. Due treni si scontrarono frontalmente all’altezza dell’ex stazione di Bolognina. Il bilancio fu drammatico: 17 vittime e 80 persone ferite. Ieri, 21 anni dopo, le famiglie e tutta la comunità hanno ricordato quel disastro ferroviario. Nella chiesa dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini si è celebrata la messa in ricordo delle vittime, alla presenza di famigliari, soccorritori e cittadini. A seguire, la deposizione della corona di fiori al memoriale. Alla commemorazione era presente una delegazione della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

