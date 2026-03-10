Tudor | La Champions League può aiutare gli Spurs a migliorare ma la priorità è la Premier League

Igor Tudor ha dichiarato che il Tottenham punta a mantenere la posizione in Premier League, considerandola la priorità principale, anche se la squadra parteciperà agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid martedì. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul campionato nazionale, anche se la competizione europea rappresenta un’opportunità per la squadra di migliorare. La partita si giocherà in trasferta.

Breaking: Igor Tudor ha insistito sul fatto che la sopravvivenza della Premier League è in cima alle priorità del Tottenham in vista dello scontro di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid martedì. Tudor è diventato solo il secondo allenatore degli Spurs nella storia della Premier League a perdere ciascuna delle sue prime tre partite in carica dopo la sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace l’ultima volta. Gli Spurs inoltre non sono riusciti a vincere 11 partite consecutive di campionato per la prima volta dall’ottobre 1975 con Terry Neill (P7 S4), lasciandoli appena un punto sopra le ultime tre. Il supercomputer Opta ha assegnato agli Spurs una probabilità del 16,8% di retrocedere, con Nottingham Forest (26,4%) e West Ham (48,9%) che apprezzano meglio le squadre vicine a loro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tudor realista: «Il nostro primo obiettivo è la Premier League. Queste partite possono farci cambiare strada, ma l'attenzione è sempre rivolta a migliorare»

