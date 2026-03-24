La notizia che le ragazze della Generazione Z aspettavano da tempo
AGI - Finalmente arriva la notizia che le ragazze della Generazione Z aspettavano da sempre: è stato realizzato uno smalto trasparente capace di rendere le unghie lunghe compatibili con gli schermi touchscreen. Una notizia che potrebbe risolvere un angosciante problema quotidiano per molte utenti. Le 'speranze' arrivano da una ricerca guidata da Manasi Desai e Joshua Lawrence del Centenary College of Louisiana, presentata al meeting primaverile dell’American Chemical Society (ACS). I risultati preliminari mostrano che una particolare formulazione chimica permette alle unghie di interagire con i touchscreen capacitivi, simulando l’effetto del tocco delle dita. 🔗 Leggi su Agi.it
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