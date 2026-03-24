La notizia che le ragazze della Generazione Z aspettavano da tempo

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Finalmente arriva la notizia che le ragazze della Generazione Z aspettavano da sempre: è stato realizzato uno  smalto trasparente  capace di rendere le  unghie lunghe compatibili con gli schermi touchscreen.  Una notizia che potrebbe risolvere un angosciante  problema quotidiano  per molte utenti. Le 'speranze' arrivano da una  ricerca  guidata da Manasi Desai e Joshua Lawrence del Centenary College of Louisiana, presentata al meeting primaverile dell’American Chemical Society (ACS). I  risultati preliminari  mostrano che una particolare  formulazione chimica  permette alle  unghie  di interagire con i  touchscreen capacitivi, simulando l’effetto del  tocco delle dita. 🔗 Leggi su Agi.it

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