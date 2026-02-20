Pixel at a glance ha introdotto due nuove categorie, una novità molto attesa dagli utenti. La causa è l’aggiornamento del widget su Pixel con Android 16 QPR1 Beta, che ora mostra informazioni più dettagliate. Questa novità permette di visualizzare dati come promemoria e aggiornamenti meteo in modo più immediato. L’aggiornamento mira a semplificare l’accesso alle informazioni quotidiane senza aprire app diverse. Gli utenti potranno scoprire queste nuove funzioni già con il prossimo aggiornamento.

Questo aggiornamento sintetizza l’integrazione di due nuove tipologie informative nel widget At a Glance su Pixel con Android 16 QPR1 Beta. si descrivono le modalità di configurazione, l’impatto potenziale sui consumi energetici e le opzioni disponibili per monitorare sport e finanza in modo mirato. at a glance: sport e finanza su android 16 qpr1 beta. l’implementazione aggiunge aggiornamenti sportivi e aggiornamenti finanziari all’elenco di contenuti che possono essere mostrati dal widget. gli aggiornamenti sportivi vengono forniti da google, offrendo notizie in tempo reale su eventi e risultati, mentre gli aggiornamenti finanziari consentono di seguire titoli selezionati.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel at a glance aggiunge due nuove categorie che gli utenti aspettavano da tempo

Pixel at a glance aggiunge aggiornamenti sportivi e finanziariPixel at a glance ha introdotto due nuove funzioni, Sport e Finanza, a causa delle richieste degli utenti di avere informazioni più rapide.

Leggi anche: WhatsApp, novità bomba nel 2026: la funzione che milioni di utenti aspettavano

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.