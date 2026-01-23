Ajax-Volendam sabato 24 gennaio 2026 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Segneranno entrambe alla Johan Cruijff Arena

Analisi e aggiornamenti su Ajax-Volendam, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 16:30. In questa occasione, vengono presentate formazioni ufficiali, quote e pronostici, con attenzione alla possibilità di entrambe le squadre di segnare alla Johan Cruijff Arena. Dopo la recente vittoria dell’Ajax sul Villarreal, il club olandese mantiene vive le speranze di qualificazione ai playoff di Champions League, con un match cruciale contro l’Olympiakos.

La vittoria dell’Ajax sul campo del Villarreal ha tenuto in corsa il club olandese nella corsa verso un posto nei playoff di Champions League, visto che il prossimo turno casalingo contro l’Olympiakos non è proibitivo e che i greci, come dimostra la classifica, sono i rivali diretti. Un successo non sarebbe sufficiente per gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

