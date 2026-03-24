Juventus | Locatelli rompe il silenzio

Due giorni dopo la partita tra Juventus e Sassuolo finita con un pareggio di 1-1, Manuel Locatelli ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio. La partita si è giocata all’Allianz Stadium il 21 marzo 2026 e, dopo l’incontro, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni. La sua uscita pubblica si è verificata in un momento di attenzione particolare sulla squadra.

Due giorni dopo il pareggio amaro dell’ Allianz Stadium (Juventus-Sassuolo 1-1 del 21 marzo 2026), Manuel Locatelli è uscito allo scoperto. Il capitano bianconero, che aveva sbagliato il penalty decisivo all’87’ (parato da Muric), ha scelto Instagram per rivolgersi ai tifosi e ai compagni, dal ritiro della Nazionale italiana. Il messaggio, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli rompe il silenzio Articoli correlati Locatelli rompe il silenzio: «Conosco le mie responsabilità. C’è un unico modo per…» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Locatelli rompe il silenzio: «Conosco le mie responsabilità. Juventus: Kalulu rompe il silenzioAlla vigilia della trasferta decisiva della Juventus contro la Roma all’Olimpico (domenica 1 marzo, ore 20:45), Pierre Kalulu rompe il silenzio dopo... Locatelli rompe il silenzio e anche altro Aggiornamenti e notizie su Juventus Locatelli rompe il silenzio Temi più discussi: Locatelli rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato: Il lavoro è l'unica reazione ad un errore; Locatelli, che fai? Rigore sciagurato contro il Sassuolo: il primo errore dal dischetto del Capitano affossa la Juventus; Juventus, Locatelli era distrutto: i messaggi dei compagni e di Spalletti; Champions a rischio per la Juventus? Elkann rassicura i tifosi: Il futuro è roseo. Poi cita un mito della storia bianconera. Locatelli rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato: Conosco le mie responsabilità, l’unico modo per reagire è lavorare ancora più duramenteA distanza di due giorni dal rigore fallito contro il Sassuolo, costato due punti alla sua Juventus, Manuel Locatelli ha affidato ai social un messaggio di riflessione e determinazione. tuttojuve.com Locatelli rompe il silenzio: «Conosco le mie responsabilità. C’è un unico modo per…» – FOTOLocatelli rompe il silenzio: «Conosco le mie responsabilità. C’è un unico modo per…». Così il capitano della Juve dopo il rigore fallito col Sassuolo Il clima a Coverciano si scalda in vista dei decis ... juventusnews24.com 7 anni fa, la prima partita all'Allianz Stadium della Juventus Women 7 years ago, Juventus Women play their first match at the Allianz Stadium - facebook.com facebook 7 anni fa, la prima partita all'Allianz Stadium della Juventus Women x.com