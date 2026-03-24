Hanno fatto tutte rientro nelle loro case le 26 persone tra bambini e adulti che, sabato sera, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio durante una festa di compleanno al quartiere Santa Lucia di Recanati. Archiviata la paura, restano ora gli accertamenti per capire come sia potuto accadere e individuare eventuali responsabilità. Da quanto verificato dai vigili del fuoco, intervenuti in via Igino Cingolani, tutto sarebbe scaturito da un malfunzionamento del forno a gas presente nel locale cucina: in particolare, sotto osservazione c’è la cappa di aspirazione, che potrebbe non aver funzionato correttamente o non essere stata attivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intossicati alla festicciola. Indagini sui macchinari

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