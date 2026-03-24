Inter l’analisi di Riccardo Trevisani | Barella? Un Gattuso che si crede De Bruyne

Nel podcast Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la situazione di Nicolò Barella, paragonandolo a Gattuso che si crede De Bruyne. La fiducia nelle scelte di Cristian Chivu è stata espressa, mentre alcune valutazioni sui ruoli e le prestazioni dei principali attori dell’Inter sono state meno positive. L’analisi si concentra sulle dinamiche attuali della squadra e sui singoli giocatori.

Spiega il telecronista: “Torno al discorso che faccio da settimane. Questi giocatori hanno Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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