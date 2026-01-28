Ritorno all’Inter di Onana | ecco come stanno le cose

L’Inter potrebbe riaccogliere André Onana. Il portiere camerunese, che ha già vestito la maglia nerazzurra per una stagione, è ancora di proprietà del Manchester United. Attualmente gioca in prestito al Trabzonspor, ma in Inghilterra si parla di un possibile ritorno a Milano. La società nerazzurra valuta l’ipotesi, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il portiere camerunese ha giocato in nerazzurro per una sola stagione, raggiungendo la finale di Champions League di Istanbul persa poi contro il Manchester City Onana il dopo Sommer? In Inghilterra danno possibile il ritorno all’Inter del portiere camerunese, ancora di proprietà del Manchester United ma quest’anno in prestito al Trabzonspor. Il classe ’96 ha lasciato i nerazzurri nell’estate 2023 per trasferirsi a ‘Old Trafford’, fu una operazione superiore ai 50 milioni bonus inclusi, e al tempo il suo sostituto fu proprio l’elvetico a cui il club di Oaktree non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ritorno all’Inter di Onana: ecco come stanno le cose Approfondimenti su Inter Onana Provedel e i rumors sull’Inter: ecco come stanno le cose | CM Provedel, portiere della Lazio dal 2022, è al centro di voci di mercato riguardanti l’Inter. DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre: scontri tra le due tifoserie prima di Genoa-Inter. Frattesi-Juve, ecco come stanno le cose Ecco le principali notizie di oggi, domenica 14 dicembre, aggiornate in tempo reale su Calciomercato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Onana Argomenti discussi: Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri; Si complica l'avventura di Pavard al Marsiglia: nelle ultime settimane tante critiche dalla Francia, può tornare all'Inter in estate?; Perisic sempre più vicino all'Inter? La Roma pensa a Ruggeri; Perisic spinge per il ritorno all’Inter: il messaggio alla dirigenza nerazzurra. Inter, il ritorno di Perisic resta un obiettivo: c'è l'intesa di massimaStando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe un'intesa di massima con il giocatore per il suo ritorno in nerazzurro: Perisic - si legge - farebbe di buon grado ritorno in ... fantacalcio.it Clamoroso ritorno all’Inter, sondaggi avviati: l’ex apre al rientro, ecco cosa sta succedendoAll’Inter serve un profilo pronto, capace di inserirsi subito senza tempi di adattamento. In quest’ottica, nelle ultime ore è tornato a circolare con ... spaziointer.it Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra: Onana potrebbe tornare all'Inter Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'entourage del giocatore e i dirigenti dell'Inter avrebbero avuto già dei contatti per capire la fattibilità di un potenziale ritorno in nerazzurro L - facebook.com facebook L’ #Inter sta insistendo per il ritorno di Ivan #Perisic in Serie A. C’è apertura del giocatore #calciomercato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.