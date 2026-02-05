Camion in fiamme caos sull’autostrada A1

Una notte di lavoro intensa per i vigili del fuoco sulla A1. Un camion ha preso fuoco, creando disagi e traffico in tilt sull’autostrada tra Firenze e Arezzo. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme, ma la carreggiata è rimasta bloccata per ore. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Figline Valdarno, Fi-Ovest e della centrale di Firenze. Nessuna notizia di feriti gravi, ma il traffico ha subito lunghi rallentamenti.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco  del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, Fi-Ovest e dalla sede centrale, che sono intervenuti sull’autostrada A1 per domare l’ incendio di un mezzo pesante.  Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: 4 morti e una persona salvata in extremis L’allarme è scattato alle 21.45. Le fiamme hanno avvolto il camion nel tratto dell’A1 direzione Nord al km 308, tra Incisa e Firenze sud. Il tir è andato distrutto e, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo e garantire sicurezza, la circolazione è stata bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

