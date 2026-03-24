Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 marzo 2026 | Irene sente la mancanza di Johnny Odile riceve…

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 marzo 2026, Irene manifesta la nostalgia per Johnny, mentre Odile riceve una comunicazione. La puntata va in onda alle 16 e si concentra su questi sviluppi tra i personaggi principali. La trama si svolge nel contesto della quotidianità del grande magazzino, con i protagonisti coinvolti in diverse interazioni e situazioni.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Delia, ancora emozionata, si lascerà sfuggire alcune confidenze in merito alla sua prima notte d'amore trascorsa con Botteri. Dopo che Johnny ha deciso di trasferirsi nel suo furgone Irene proverà un senso di vuoto a causa della sua assenza. Intanto Ciro sarà molto turbato per il malore, causato a quanto pare dalla presenza in caffetteria di Ivana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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