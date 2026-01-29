Di Canio critica Spalletti per l'esclusione di Yildiz | La Juve non può permettersi queste scelte

Di Canio critica Spalletti per aver escluso Yildiz. L’ex attaccante ha commentato duramente le scelte del tecnico durante la trasmissione di Sky, sottolineando che la Juventus non può permettersi di lasciare in panchina giocatori come Yildiz. Le parole di Di Canio arrivano dopo la partita, in cui ha messo in discussione la decisione di Spalletti di non schierare il giovane talento turco.

Paolo Di Canio non ha apprezzato le scelte di formazione fatte da Spalletti in occasione della partita contro il Monaco e a Sky ha espresso il suo punto di vista.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Juventus Monaco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Monaco

Di Canio critica Spalletti per l’esclusione di Yildiz: La Juve non può permettersi queste sceltePaolo Di Canio non ha apprezzato le scelte di formazione fatte da Spalletti in occasione della partita contro il Monaco e a Sky ha espresso il suo punto ... fanpage.it

Di Canio, Valori Juve persi. Boniperti e quel Troppo tardi che mi segnò per sempre. Spalletti...L'ex attaccante, tra le altre, anche dei bianconeri ha commentato il momento della squadra: Sono andati via grandi calciatori e qualcosa si è perso ... tuttosport.com

La critica di Roberto #Baggio al calcio italiano e il consiglio per provare ad uscire da questo momento di grave crisi: un pensiero più che giusto per la nostra #SerieA. #fblifestyle - facebook.com facebook