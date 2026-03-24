L’Anpi di Forlì organizza oggi alle ore 18 a Casa Saffi, sezione Sergio Giammarchi in via Albicini 25, un incontro sul tema ‘Resistenza a fumetti’. Ospite dell’appuntamento il noto fumettista Gud (foto); dialogherà con lui Vico Zanetti dell’Anpi Forlì. "Un esempio di come si può parlare di resistenza con i fumetti – affermano gli organizzatori nel presentare l’incontro – è ‘Terry Time e il coraggio della Resistenza’, graphic novel per bambini dello Gud. Edito da Tunué e patrocinato da Amnesty International Italia, il libro "è il primo fumetto che racconta la Resistenza italiana a bambini e bambine della primaria, con l’obiettivo di trasmettere ai giovanissimi i valori dell’antifascismo, della libertà e dei diritti civili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il disegnatore Gud ospite dell’Anpi con la sua Resistenza a fumetti

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