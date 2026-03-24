Il curioso caso di Torre Boldone | paese diviso a metà sulla giustizia ma per un voto la spuntano i No

In 2.373 hanno votato No, 2.372 Sì. Chissà, forse qualcuno sta ripensando a quel caffè di troppo invece di passare dal seggio comunale. A Torre Boldone il referendum sulla giustizia 2026 si chiude come un finale scritto con il bilancino: 2.373 hanno votato No (49,99%), 2.372 Sì (50,01%). Il minimo scarto, che più minimo non si può. Insomma, un paese diviso con precisione millimetrica. Un risultato che trasforma ogni elettore nel possibile ago della bilancia. O nel protagonista di un piccolo rimpianto: chissà, forse qualcuno sta ripensando a quel caffè di troppo invece di passare dal seggio comunale. In totale, su 6.799 aventi diritto, sono 4.780 quelli che si sono recati alle urne: il 70,30 per cento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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