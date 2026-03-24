Il coraggio di dire no Fiero di essere italiano

Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta alla redazione de ilfaroonline.it giunta dal Prof. Gianmarco Irienti “ C’è chi dice no, come cantava Vasco Rossi. E questo referendum lo ha dimostrato con chiarezza: tanti cittadini hanno preso una posizione netta, ferma, consapevole, contro un sistema che non riesce più a garantire benessere a nessuno e che troppo spesso si riduce a balletti politici e parole vuote. Troppo spesso assistiamo a figure istituzionali melliflue e superficiali, incapaci perfino di mostrare la minima empatia davanti alla sofferenza reale delle persone. C’è chi dice no alla guerra, no al costo della vita sempre più insostenibile, no agli stipendi da fame, no al rincaro vergognoso del carburante, no a una politica distante anni luce dai bisogni concreti della gente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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