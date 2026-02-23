Claudio Bisio blinda Chiara Baschetti dopo il caso Epstein | Fiero di aver cenato con chi ha saputo dire di no

Claudio Bisio ha difeso pubblicamente Chiara Baschetti dopo le rivelazioni sul caso Epstein, attribuendole il merito di aver rifiutato proposte inaccettabili. La decisione dell’attore di sostenere l’attrice nasce dalla consapevolezza delle difficoltà affrontate nel settore dello spettacolo e dall’ammirazione per la sua integrità. Baschetti, originaria di Cesena, si è trovata coinvolta in una vicenda complicata senza averne colpa. Bisio ha sottolineato il suo rispetto, e la vicenda continua a far discutere.

Baschetti, nell'intervista esclusiva rilasciata a Today.it, ha raccontato di essere stata contattata insistentemente dal finanziere americano e di aver ricevuto “attenzioni non richieste” L'articolo pubblicato in esclusiva da Today.it ha gettato una luce inedita e inquietante sui retroscena del mondo dello spettacolo e dell'alta società internazionale, rivelando come l'attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Cesena e cresciuta a Santarcangelo, sia finita, a sua insaputa e contro la sua volontà, nell'infinita mole di nomi e informazioni contenuti negli Epstein files. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Caso Epstein, chi è Chiara Baschetti, l’attrice italiana che ha rifiutato tutti gli inviti del finanziereIl nome di Chiara Baschetti è stato menzionato nel caso Epstein dopo che il finanziere avrebbe cercato di contattarla tra il 2015 e il 2016 senza successo.

“Epstein era ossessionato da Chiara Baschetti, voleva incontrarla”. Chi è l’attrice italiana che ha detto no al finanziere: “Il mio istinto mi ha guidata”Nel 2015-2016, Jeffrey Epstein mostrò un interesse ossessivo per l’attrice italiana Chiara Baschetti, cercando di incontrarla senza successo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Il post di Claudio Bisio su Chiara Baschetti e il caso Epstein accende la polemica social: ecco perché (FOTO)Claudio Bisio pubblica una foto con Chiara Baschetti e fa riferimento al caso Epstein: il post ironico scatena commenti e polemiche sui social. Scopri cosa ha scritto e perché divide il web. cinemaserietv.it

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti ad accompagnarvi in una serata tra risate e sketch! #Zelig vi aspetta stasera su #MediasetExtra! - facebook.com facebook

"Vanessa è la meglio che c'è" "SIIIIII" Il saluto di Claudio Bisio per Vanessa Incontrada #CTCF x.com