Scopri le migliori opzioni di smalto marrone e le sfumature più adatte a ogni stile. Dal tono caldo a quello freddo, il marrone si conferma una scelta versatile per una manicure sobria ed elegante. Ideale per chi desidera un look raffinato e discreto, questo colore si adatta a ogni occasione, offrendo un tocco di classe senza eccessi.

Perché il rosso scuro non è l'unica tonalità per una manicure deep ed elegante. Caldo, freddo o gourmand come il cioccolato: lo smalto marrone si riconferma la sfumatura da scegliere per unghie eleganti e di classe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Smalto marrone, i migliori prodotti e le sfumature da scegliere

Questi 15 smalti marroni sono l'alternativa extra classy alle tradizionali manicure borgogna, nera e prugna.

Lo smalto color cioccolato è la nuance autunnale più irresistibile per unghie gourmand - Solo guardandole sembra di poter percepire il dolce sapore della cioccolata: sono le Chocolate Nails, le unghie color cioccolato tra le tendenze unghie per l'autunno 2025. vogue.it

Lo smalto più a lunga durata? Ecco i top 6 scelti dalle nail artist. Per unghie perfette fino a 15 giorni - Da quelli più accessibili ai più lussuosi, fino alle formule più innovative Può essere frustrante investire tempo nell'eseguire una ... vogue.it

Deep brown nails, lo smalto dell’autunno è marrone, scuro e intenso - Deep brown nails, lo smalto dell’autunno è marrone, scuro e intenso (getty images) Se è l'elegenza il vostro mood allora le Deep brown nails sono quello che fa per voi. alfemminile.com

