Timber in zona mista | Grande vittoria fatto uno step importante Prima della partita…

Jurrien Timber, difensore dell’Arsenal, ha commentato in zona mista dopo la partita contro l’Inter. Ha sottolineato l’importanza di questa vittoria come un passo avanti per la squadra. Le sue parole riflettono la soddisfazione per il risultato e la volontà di continuare a lavorare con impegno. Di seguito, le dichiarazioni complete rilasciate dal giocatore al termine dell’incontro.

Il difensore dell'Arsenal, Jurrien Timber, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine del match contro l'Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Arsenal, il difensore dei Gunners, Jurrien Timber, ha commentato così la vittoria arrivata nel 7° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni in zona mista. PAROLE – « Prima della partita ci siamo scambiati diversi messaggi, era una partita importante questa e abbiamo portato a casa un risultato molto importante per noi. Abbiamo fatto un altro step, abbiamo giocato da grande squadra, abbiamo sfruttato le opportunità quando abbiamo avuto le occasioni per farlo.

