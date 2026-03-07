Fallimento durato 37 anni risarcimento a un’azienda per l’attesa interminabile | Ministero costretto a pagare

Un'azienda emiliana ha ottenuto un risarcimento dalla Corte di Appello di Bologna dopo un’attesa di 37 anni per una sentenza. Il caso riguarda un fallimento aperto a Rimini negli anni Ottanta, che ha visto una lunga durata processuale. Il Ministero è stato obbligato a pagare l’indennizzo, conclusione di un procedimento legale iniziato decenni fa.

Rimini, 7 marzo 2026 – Un’attesa di 37 anni per arrivare ad una sentenza. È questo il caso finito davanti alla Corte di Appello di Bologna, che ha riconosciuto un indennizzo a favore di un’azienda emiliana per l’eccessiva durata di un fallimento aperto a Rimini negli anni Ottanta. La vicenda nasce dal fallimento di una società con sede nel Riminese (all’epoca dei fatti, provincia di Forlì), dichiarato dal Tribunale il 26 aprile 1984. Tra i creditori ammessi al passivo c’era anche un’azienda modenese. Lo stato passivo, cioè l’elenco ufficiale dei crediti riconosciuti nella procedura, era stato reso esecutivo nel maggio del 1986. Da quel momento la procedura è andata avanti per decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fallimento durato 37 anni, risarcimento a un’azienda per l’attesa interminabile: Ministero costretto a pagare Maxi risarcimento al pompiere morto per amianto. Ministero condannato a pagare un milioneLa Spezia, 25 gennaio 2026 – Poco meno di un milione di euro di risarcimento dal ministero dell’Interno. Donna morta di epatite C, dopo il calvario (durato 50 anni) maxi risarcimento alla famiglia: oltre 1,2 milioni di euroPietrasanta (Lucca), 13 febbraio 2026 – Nessun risarcimento avrà mai lo stesso valore di un sorriso, un abbraccio, una parola.