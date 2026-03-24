Gino Paoli vestiva la bohème

Un artista noto per il suo stile bohémien è stato recentemente ricordato attraverso una poesia che descrive il suo aspetto e il suo strumento musicale. Le parole evidenziano un contrasto tra colori e dettagli personali, facendo riferimento a un volto pallido, una camicia nera, calzini bianchi, scarpe nere, capelli scuri e una chitarra bianca. La composizione si conclude con immagini di sangue e morte, creando un’immagine forte e simbolica.

«White face, black shirt white socks, black shoes black hair, white Stratocaster bled white, died black». Così Ian Dury, in Sweet Gene Vincent del 1977, tratteggiava il profilo del rocker americano Gene Vincent, divo dei teddy boys anni ’50 con la sua Be-Bop-A-Lula. Sostituendo la “white Stratocaster” con un pianoforte, ecco il ritratto di Gino Paoli. Le differenze tra i due, certo, sono molte, soprattutto attitudinali: l’uno serafico sul palco, l’altro – Gene Vincent – che invece si dimenava, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “bare-knuckle fighter”, pugile a mani nude, affibbiatogli dalla stampa musicale inglese. Paoli, però, di pugilato era un grande appassionato: una volta raccontò di aver sfidato Felice Maniero a fare a pugni fuori da un locale, ma questi rifiutò. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gino Paoli vestiva la bohème Articoli correlati Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli morto a 60 anni: biografia, carriera nel giornalismo e cause della morteLa morte di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia del cantautore, ma anche nel mondo del... Leggi anche: Addio al cantautore Gino Paoli. Rivoluzionò la musica italiana Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli Temi più discussi: È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, poeta della canzone italiana; Gino Paoli, dall’aneddoto di Mogol al ricordo di Fazio: Le sue canzoni sono quadri; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre. La morte di Gino Paoli, la sua Toscana: il podere e l’olio, il nonno che lavorava alla MagonaScompare uno dei grandi cantautori itaiani che ha segnato il Novecento. Il suo legame con Campiglia Marittima e con la tenuta agricola, da cui nasce un olio molto conosciuto e apprezzato ... lanazione.it Gino Paoli: la scuola genovese, la rivoluzione nella canzone d’autore e l’eredità che restaGenova piange uno dei suoi figli: un artista vero, uno dei padri della canzone d’autore italiana. Se ne va Gino Paoli, e con lui un simbolo della città e di memoria ... ilmessaggero.it Un buco nell’anima! A hole in the soul! #GinoPaoli - facebook.com facebook Addio a Gino Paoli: il racconto su come nacque la sua celebre “Sapore di sale” x.com